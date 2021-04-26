إيران تسجل حصيلة قياسية بعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، ان بلادها سجلت 496 حالة وفاة و21026 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن حصيلة الوفيات اليومية الجديدة هي الأعلى على الإطلاق التي يتم تسجيلها في إيران في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها.



وذكرت سادات لاري أن "إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و417 ألف حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة إلى 70070 منذ تفشي الوباء.

واضافت أن "5244 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و289 ألف حالة".

وأفادت رئيسة لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، زهراء أعظم نوري، بأن مجلس المدينة وافق على شراء ثلاجات جديدة وبناء مقابر بسبب أزمة فيروس كورونا، وفق ما نقل موقع "إيران إنترناشيونال"



وتضرب موجة رابعة من كورونا إيران، ارتفع معها عدد الإصابات وعدد الوفيات، في وقت يعاني القطاع الطبي في البلاد.