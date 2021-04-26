الاعلام الامني تعلن حصيلة ممارسات امنية في بغداد وكركوك

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من فرقة 11 في قيادة عمليات بغداد القت القبض على متهم بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة و بندقية كلاشنكوف"، مؤكدة تسليمه الى الأمن الوطني".

واضاف البيان "كما تمكنت المفارز المشتركة في بغداد من ضبط 4 مسدسات و اعتدة مختلفة 87 أطلاقة و 3 عجلات مخالفة".



وفي سياق ذي صلة اشارت الخلية في بيانها الى ان "قوة من الفرقة 3 للشرطة الأتحادية في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك شرعت بواجب تفتيش المنطقة التي بين القرى ( ياسين محمد – الجاسمية – حسين نعيم – حوض 18 )، حيث تم العثور على 4 صواريخ SPG9 وقنبرتي هاون عيار 60 ملم ورمانتي قاذفة RBG7 ضد الدروع".