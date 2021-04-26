وزير الخارجية يؤكد ان العراق اصبح يلعب دوراً مهماً بالمنطقة

بغداد - ياسين صفوان - كشف وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الايراني جواد ظريف في بغداد ان العراق أصبح يلعب دوراً مهماً بالمنطقة.

ووصف حسين الاجتماع مع ظريف بالمهم لكونه تطرق للوضع بالمنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين.

واضاف ان المصلحة العراقية تفرض علينا أن نعمل بهذا المجال وان تكون المنطقة هي صاحبة الكلمة، ولفت الى ان الاجتماع ناقش تطوير الواقع الاقتصادي بين بغداد وطهران.



كاشفا، ان المفاوضات بين امريكا وايران قد انطلقت ونحن بدورنا نتابع هذه المفاوضات واثارها على مستقبل المنطقة بشكل عام.