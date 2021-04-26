بدءا من يوم غد.. العراق يسجل انخفاضا في درجات الحرارة

وذكرت الهيئة في تقريرها ان "الطقس سيكون غائما الى غائم جزئي في عموم مناطق البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر في اماكن متفرقة وتسجل درجة الحرارة العظمى في العاصمة بغداد 41 درجة مئوية".

بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في اليومين المقبلين لتسجل يوم غد الثلاثاء 36 درجة في بغداد وكربلاء وواسط، و 33 درجة في الموصل واربيل والسليمانية، و 32 في دهوك ، كما لن يشهد يوم الاربعاء تغيرا في درجات الحرارة.