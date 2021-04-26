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بعد انتهاء المباراة.. حكم يُعيد اللاعبين من غرف الملابس لاستئناف اللعب مجددا (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-26 | 09:18

بعد انتهاء المباراة.. حكم يُعيد اللاعبين من غرف الملابس لاستئناف اللعب مجددا (فيديو)

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شهدت مباراة إشبيلية وغرناطة لحساب المرحلة الـ32 من ، واقعة غريبة، حيث قام الحكم باعادة اللاعبين الى ارضية الملعب من غرف تبديل الملابس لاستئناف اللعب مجددا.
واحتسب حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني، لكنه أنهى المباراة بعد 3 دقائق فقط ، وبعد ذلك قام لاعبو غرناطة بالاعتراض، ليقرر الحكم إعادة لاعبي إشبيلية من غرفة الملابس، للعب الدقيقة المتبقية.

وبالفعل، ارتدى لاعبو إشبيلية وغرناطة ملابسهم وأحذيتهم من جديد، وأكملوا دقيقة على أرض الملعب، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء للمرة الثانية، بفوز إشبيلية 2-1.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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