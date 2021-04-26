ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، حيث كانت قد سجلت امس الاحد 147750 دينارا عند افتتاح التداول.

كما وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

