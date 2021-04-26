انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية ببغداد وفي الاسواق المحلية.
وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، حيث كانت قد سجلت امس الاحد 147750 دينارا عند افتتاح التداول.
كما وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
كما وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.