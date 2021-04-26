انت الان تتابع خبر مسؤول بالصحة: عودة الحياة الى طبيعتها تتطلب تلقيح 8 ملايين نسمة والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.