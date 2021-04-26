انخفاض اسعار النفط بسبب تزايد انتشار كورونا في الهند

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع انتشار فيروس كورونا في الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، فيما قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب قبل اجتماع أوبك + الرئيسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وتتعافى الولايات المتحدة والصين بقوة من الوباء وهناك بعض العلامات الإيجابية من أوروبا، لكن السوق يواجه رياحًا معاكسة من تفشي الفيروس في الهند. وقد يشكل ذلك مشكلة بالنسبة لتحالف أوبك + ، الذي وافق على البدء في إضافة المزيد من الإمدادات اعتبارًا من أيار.

تعثرت البداية القوية للنفط للعام في منتصف آذار حيث بدأت بعض المناطق تشهد عودة انتشار الفيروس، على الرغم من أن الأسعار لا تزال مرتفعة بنسبة 30٪ تقريبًا في عام 2021، ومن المقرر أن تعقد أوبك + اجتماعها يوم الأربعاء لتقييم السوق النفطية.

وانخفض الخام الأمريكي لشهر حزيران بنسبة 0.45 ٪ إلى 61.85 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 5:30 بتوقيت جرينتش.

فيما انخفض خام برنت لتسوية حزيران بنسبة 0.50٪ إلى 65.09 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 1.1٪ في الجلسة السابقة.

على الرغم من التحديات التي تمثلها الأزمة الهندية فإن هناك علامات على انتعاش أوسع، حيث توقع الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، أكبر مقاول حقول النفط ، أن يعود الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية العام المقبل، إن لم يكن قبل ذلك ، بينما استمر الاقتصاد الصيني في الازدهار في نيسان من النمو القياسي في الربع الأول.