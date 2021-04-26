البنك المركزي يطلق مبادرة لتعويض المتضررين بحادثة مستشفى ابن الخطيب

بغداد - ياسين صفوان - اطلق البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين مبادرة انسانية تتضمن تخصيص منح مالية للمتضررين من حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.

وذكر المكتب الاعلامي للبنك في بيان ورد الى الخليج 365" ان البنك المركزي يشارك شعبنا العراقي أحزانه بالحادث الأليم الذي وقع في مشفى إبن الخطيب يوم السبت الموافق 2021/4/24، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى داعين الله عز وجل أن يشمل الشهداء بواسع رحمته ويجعل مثواهم الجنة، وأن يغمر الجرحى بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

وإسهاما من البنك المركزي العراقي والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في التخفيف من الأضرار التي أصابت ذوي الشهداء والجرحى، ولإعادة تأهيل المشفى، ولدعم جهود الحكومة في معالجة آثار هذا الحادث الأليم، فقد أطلق مبادرة تتضمن ما يلي:

1- تخصيص منحة لذوي شهداء الحادث.

2- تخصيص منحة لكل جريح من جرحى الحادث.

3- دعم جهود الحكومة في إعادة تأهيل المشفى وفقا لما يتم التنسيق به مع دولة السيد رئيس الوزراء.

نأمل أن يمر هذا الحادث وشعبنا أكثر إصرارا على وحدته الوطنية لإغناء مشتركاته وبناء مستقبله الزاهر.

