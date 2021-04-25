كربلاء.. متظاهرون يطالبون بمحاسبة المقصرين بحادث 'أبن الخطيب'

بغداد - ياسين صفوان - شهدت مدينة كربلاء، مساء اليوم الاحد، تظاهر المئات للمطالبة بمحاسبة المقصرين بحادث حريق مستشفى "أبن الخطيب".

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن المئات من المواطنين تظاهروا مساء اليوم وسط مدينة كربلاء استنكاراً لحادث مستشفى ابن الخطيب وطالبوا الحكومة بفتح تحقيق حقيقي ومحاسبة المقصرين وليس تشكيل لجان.

وشهد مستشفى أبن الخطيب جنوب شرقي بغداد أمس السبت، حادث حريق أسفر عن تسجيل عشرات الضحايا.