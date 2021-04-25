مانشستر سيتي يتوج بـ'كأس الرابطة' على حساب توتنهام

وأقيمت المباراة النهائية للمسابقة على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن أمام نحو ثمانية ألاف متفرج سُمح لهم بالحضور.

وسجل الفرنسي إيميريك لابورت مدافع السيتي هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.



وبهذا التتويج، عادل السيتي الرقم القياسي لليفربول بالفوز في المسابقة بثمانية ألقاب ويستمر جفاف توتنهام على مستوى الألقاب للموسم الثالث عشر على التوالي.