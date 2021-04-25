انت الان تتابع خبر مانشستر سيتي يتوج بـ'كأس الرابطة' على حساب توتنهام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-25 | 20:53
51 مشاهدة
توج مانشستر سيتي بأول ألقابه هذا الموسم وبلقبه الرابع تواليا في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بفوزه اليوم الأحد في نهائي المسابقة على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد.
وأقيمت المباراة النهائية للمسابقة على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن أمام نحو ثمانية ألاف متفرج سُمح لهم بالحضور.
وسجل الفرنسي إيميريك لابورت مدافع السيتي هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.
وبهذا التتويج، عادل السيتي الرقم القياسي لليفربول بالفوز في المسابقة بثمانية ألقاب ويستمر جفاف توتنهام على مستوى الألقاب للموسم الثالث عشر على التوالي.
وسجل الفرنسي إيميريك لابورت مدافع السيتي هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.
وبهذا التتويج، عادل السيتي الرقم القياسي لليفربول بالفوز في المسابقة بثمانية ألقاب ويستمر جفاف توتنهام على مستوى الألقاب للموسم الثالث عشر على التوالي.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا