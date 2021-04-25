القضاء يقرر توقيف مدير مستشفى أبن الخطيب لحين إكمال التحقيقات

وقال القضاء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الإجراءات القانونية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء أمس".

واضاف البيان، ان "المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى الى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة"، مشيرة إلى أن ""القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادث".

