انت الان تتابع خبر اجتماع بين الكاظمي والحلبوسي بشأن حادثة أبن الخطيب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن فاجعة حريق مستشفى أبن الخطيب في بغداد.
وقال رئاسة مجلس النواب في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتمعوا لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب".
ومساء أمس السبت، وقع حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.
ومساء أمس السبت، وقع حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.