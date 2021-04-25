اجتماع بين الكاظمي والحلبوسي بشأن حادثة أبن الخطيب

وقال رئاسة مجلس النواب في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتمعوا لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب".

ومساء أمس السبت، وقع حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.

