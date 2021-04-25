انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يقرر منح عشرة ملايين دينار لذوي ضحايا فاجعة أبن الخطيب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا فاجعة حريق مستشفى أبن الخطيب في بغداد.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تقرر تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب(شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب".
وأشار إلى أنه "تقرر أيضاً منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة".
وأشار إلى أنه "تقرر أيضاً منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة".