انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يقرر منح عشرة ملايين دينار لذوي ضحايا فاجعة أبن الخطيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا فاجعة حريق مستشفى أبن الخطيب في بغداد.