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غداً.. وزير خارجية إيران في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور العراق يوم غد الاثنين.
وقال متحدث الوزارة أحمد الصحاف، للوكالة الرسمية، إن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور العراق يوم غد الاثنين".

وأضاف أن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيبحث مع نظيره الإيراني ملفات التعاون الثاني وتطوير العلاقات بين البلدين".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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