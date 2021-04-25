انت الان تتابع خبر غداً.. وزير خارجية إيران في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور العراق يوم غد الاثنين.
وقال متحدث الوزارة أحمد الصحاف، للوكالة الرسمية، إن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور العراق يوم غد الاثنين".
وأضاف أن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيبحث مع نظيره الإيراني ملفات التعاون الثاني وتطوير العلاقات بين البلدين".
وأضاف أن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيبحث مع نظيره الإيراني ملفات التعاون الثاني وتطوير العلاقات بين البلدين".