غداً.. وزير خارجية إيران في العراق

وقال متحدث الوزارة أحمد الصحاف، للوكالة الرسمية، إن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور العراق يوم غد الاثنين".

وأضاف أن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيبحث مع نظيره الإيراني ملفات التعاون الثاني وتطوير العلاقات بين البلدين".

