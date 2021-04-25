بالصور: الحشد الشعبي يدمر مضافتين لداعش غرب الانبار

بغداد - ياسين صفوان - دمرت قيادة عمليات الانبار للحشد، اليوم الاحد، مضافتين جديدتين لعصابات داعش الارهابية في صحراء الانبار الغربية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود تحركات للارهابيين في تلك المناطق.



وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح للسومرية نيوز، " بقوة مشتركة من لواء ١٩ ولواء ١٣ في الحشد الشعبي تم تدمير مضافتين لداعش الاولى كانت تحتوي على مجموعة من العبوات الناسفة والثانية كانت تحتوي بداخلها على مواد دعم لوجستي ( مواد غذائية)".



اضاف مصلح ان "العملية كانت تسير بمعلومات استخبارية دقيقة حيث تم دهم وتفتيش عدد من المناطق ( محطة التجارب الزراعية و واحة حماد ووادي مديسيس ووادي الحلكوم ومنطقة الكعرة) حيث انتهت العملية بنجاح ودون خسائر".