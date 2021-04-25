القبض على متهم بالارهاب وآخر بتجارة المخدرات في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، القبض على متهم مطلوب للقضاء بتهم الارهاب وآخر بتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.



الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن القت القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة (٤/ا) إرهاب ،أثناء عملية التدقيق والمتابعة عند مروره بسيطرة الصقور".



واضاف البيان، انه "المفارز تمكنت ايضا من إلقاء القبض على متهم آخر وفق المادة( ٢٨ مخدرات)، في منطقة البتاوين بالتعاون والتنسيق مع الفرقة الرابعة شرطة اتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة المخدرات باب الشيخ".