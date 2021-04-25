القضاء يفتح تحقيقا مع موظفي معمل سكر ميسان

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد فتح تحقيق بشان تلف كميات كبيرة من مادة السكر في ميسان.

وقال اعلام المجلس في بيان ورد الى الخليج 365، تجري محكمة التحقيق المتخصصة بالنظر بقضايا النزاهة في ميسان تحقيقا مع موظفي معمل السكر في المحافظة على خلفية ضبط (2400) طن من مادة السكر التالفة والغير صالحة للاستهلاك البشري في مخازن المعمل.



واضاف البيان ان المحكمة المختصة بعد انتقالها الى معمل السكر ضبطت كافة الاوليات التي تخص المادة المضبوطة والتحقيق مع المنتسبين وفق المادة (340) عقوبات لمعرفة مصدر المادة والغرض المخصص له ومعرفة أسباب التلف".

