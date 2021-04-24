عرافة مصرية تتوقع انخفاض سعر الدولار قبل موعد الانتخابات العراقية

بغداد - ياسين صفوان - توقعت عرافة مصرية مشهورة مجموعة من الاحداث المهمة بعضها يخص الشأن العراقي.

واجابت العرافة جوي عياد خلال بث مباشر اجرته عبر صفحتها بموقع فيس بوك على اسئلة لمتابعين عراقيين تخص العملة الاجنبية، حيث توقعت ان سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي سيبقى عاليا ومرتفعا ومن دون اي تغيير خلال الفترة الحالية.

فيما اكدت ان الدولار سيعود الى الانخفاض قبل موعد اجراء الانتخابات القادمة بشكل حتمي.



وتعد عياد من ابرز العرافين في العالم الذين تمتاز توقعاتهم بتحقق معظمها ومنها تنبئها بسقوط الرئيس المصري محمد مصري وتشكيل حكومة بقيادة ضابط عسكري عبر ثورة للاطاحة بحكم حركة الاخوان.

فضلا عن توقعاتها بحدوث تظاهرات في العراق واستقالة حكومة عادل عبد المهدي قبل عدة اشهر من اندلاع احتجاجات تشرين عام 2019 .

