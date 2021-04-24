نجدة بغداد تكشف نتائج ممارساتها الامنية

بغداد - ياسين صفوان - نفذت مفارز نجدة بغداد، اليوم السبت، واجبات ومهام امنية وخدمية خلال ال٢٤ ساعة الماضية في عموم مناطق العاصمة.



وزارة الداخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز تمكنت من القاء القبض على سارق لقيامه بسرقة دراجة نارية من احدى الدور السكنية ضمن منطقة الشعلة من قبل دوريات نجدة الشعلة، والقبض على شخص بحوزته سلاح غير مرخص نوع بندقية ضمن منطقة الدورة من قبل دوريات نجدة الدورة، وكذلك القبض على مخمورين اثنين يعترضون سبيل المارة".



واضاف البيان انه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة"