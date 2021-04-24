تحديد موعد اجراء قرعة بطولة كأس العرب في قطر

وقالت اللجنة في بيان، أن دار الأوبرا في الحي الثقافي كتارا، بالعاصمة القطرية الدوحة، ستستضيف الثلاثاء المقبل، قرعة بطولة كأس العرب FIFA 2021، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، أي قبل نحو عام من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022".وأضافت ان "مراسم القرعة ستقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، وبحضور محدود تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد-19".

هذا ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخباً عربياً، وتقام مبارياتها في ٦ من ملاعب مونديال قطر 2022، وقد استضاف عدد من هذه الاستادات مباريات ضمن بطولات استضافتها قطر في الآونة الأخيرة، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

وتضم قائمة الفرق المشاركة منتخبات قطر، البلد المستضيف، والعراق والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

