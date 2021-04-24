القبض على 3 متهمين بتعاطي المخدرات في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 3 متهمين بتعاطي المخدرات في المحافظة.



الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز شعبة استخبارات قوى الامن الداخلي بالاشتراك مع سرية سوات وقسم مكافحة المخدرات، تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين بتعاطي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من مدينة العمارة".



واضاف البيان ان "العملية جاءت بواجبات منفصلة تم خلالها القبض على المتهمين وبحوزتهم ادوات تستخدم للتعاطي، ليتم تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".