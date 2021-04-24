بالفيديو: مشادة كلامية تتطور الى عراك بالايدي بين نواب في اوكرانيا

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه خلال إلقاء النائب يغور أوستينوف من حزب "المنصة المعارضة – من أجل الحياة" كلمة له، اقترب منه سيرغي خلان النائب عن كتلة "التضامن الأوروبي" الموالية للرئيس السابق بيترو بوروشينكو، وحاول تعليق لافتة تحمل عبارة "المتعاون مع الاحتلال" وصورة لعلم روسيا، على رقبته.ودفع أوستينوف خصمه ليبدأ شجار بينهما، إلى أن تصدى زملاء النائب المعارض لخلان وتمكن أحدهم من إبعاده عن المنصة.

وواصل أوستينوف كلمته، مشددا على أن مثل هذا السلوك لنائب يعتبر غير مقبول.