انت الان تتابع خبر الصدر: المليشيات المنفلتة تعمل على إلغاء الانتخابات أو تأجيلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن هناك جهات تريد تعكير الأمن في العراق من خلال المليشيات المنفلتة.