انت الان تتابع خبر الصدر: المليشيات المنفلتة تعمل على إلغاء الانتخابات أو تأجيلها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن هناك جهات تريد تعكير الأمن في العراق من خلال المليشيات المنفلتة.
وقال الصدر في تغريدة لها تابعتها الخليج 365، إن "هناك جهات تريد تعكير الأمن في العراق لأسباب عديدة أهمها تأخير أو إلغاء وذلك من خلال بعض المليشيات المنفلتة التي تستهدف بقصفها القوات المحتلة لثنيها عن الانسحاب، فبقاؤها بقاء لتلك المليشيات أو من خلال زج العراق بصراع خارجي ومن خلال ربطه بالصراع السوري الإسرائيلي".
في ما يلي تص التغريدة:
في ما يلي تص التغريدة: