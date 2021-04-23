بارزاني وبلينكن يبحثان الانتخابات واتفاق سنجار والهجمات الصاروخية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الإقليم في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "بارزاني تلقى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مطولاً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى فيه بحث عدد من القضايا والقلق ذات الاهتمام المشترك".وإزاء التطورات الأمنية، أدان الجانبان بحسب البيان، "الهجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد إقليم كردستان والقواعد العراقية وقوات التحالف الدولي، وجرى الاتفاق على الحاجة المستمرة لقوات التحالف الدولي في البلاد ودعم البيشمركة والقوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش".

وأطلع بارزاني، بلينكن على "الإصلاحات الحازمة التي تجريها حكومة إقليم كردستان، والتي قد أسهمت بالفعل في زيادة إيراداتها عبر تحقيق المزيد من الشفافية في المالية العامة، حاثاً الوزير بلينكن على توسيع نطاق المساعدات الفنية والدعم الاقتصادي لحكومة إقليم كوردستان، وتشجيع الاستثمار الأمريكي في القطاع المصرفي. وفيما يتعلق بالتطورات السياسية، اتفق الطرفان على ضرورة رص الصفوف وتعزيز الوحدة بين القوى السياسية الكوردستانية".



وبشأن الموازنة، توقع بارزاني، أن "تبدأ بغداد في إرسال المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن، مجدداً التزام حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة. وشجع رئيس الإقليم وزير الخارجية الأمريكي على المساعدة في توفير المناخ السياسي الملائم لكل من أربيل وبغداد لتنفيذ قانون الموازنة وحل المشاكل العالقة الأخرى. كذلك حث الوزير على التدخل شخصياً لضمان حصول إقليم كردستان على حصة (عادلة ومنصفة) من القروض الدولية للعراق".

كما ناقش رئيس الحكومة والوزير بلينكن الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، وأعربا عن قلقهما من محاولات الجماعات المنفلتة لتقويض هدف مشترك لحكومة إقليم كوردستان والعراق والمجتمع الدولي، ويتمثل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب محاولاتها تقويض الشراكة بين حكومة إقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة، بحسب البيان.

وتطرق الاتصال، إلى "اتفاق سنجار"، حيث أشار بارزاني إلى "حواره المتواصل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة عراقيين آخرين بعد الاتفاق. واتفق مع وزير الخارجية الأمريكي على أهمية تنفيذه بالكامل".

