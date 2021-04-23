انت الان تتابع خبر اخر المنسحبين من السوبر الأوروبي بنك الاستثمار الأمريكي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-23 | 17:06
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اعترف بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان" بأنه أساء تقدير مشروع دوري السوبر الأوروبي وكيف سينظر مجتمع كرة القدم إلى البطولة الجديدة.
وكان من المفترض أن يمول بنك الاستثمار الأمريكي بطولة دوري السوبر الأوروبي بتقديم 3.5 مليار يورو "4.2 مليار دولار" للأندية التي أعلنت إطلاق الدوري من أجل الإنفاق على البنية الأساسية للبطولة، وتجاوز تأثيرات أزمة كوفيد-19
ويبدو أن بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان" قد انسحب من المشروع أيضا وأصدر البنك بيانا جاء فيه: "من الواضح أننا أخطأنا في تقدير الكيفية التي سينظر بها مجتمع كرة القدم الأوسع إلى هذه الصفقة وكيف يمكن أن تؤثر عليهم في المستقبل".
وقال متحدث باسم البنك: "سوف نتعلم من هذه التجربة".
ويبدو أن بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان" قد انسحب من المشروع أيضا وأصدر البنك بيانا جاء فيه: "من الواضح أننا أخطأنا في تقدير الكيفية التي سينظر بها مجتمع كرة القدم الأوسع إلى هذه الصفقة وكيف يمكن أن تؤثر عليهم في المستقبل".
وقال متحدث باسم البنك: "سوف نتعلم من هذه التجربة".
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