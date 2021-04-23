انت الان تتابع خبر الصحة تعلن التعاقد على 4.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، التعاقد مع شركة "فايزر" لتوريد أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الوزير حسن التميمي أكد التعاقد على اربعة ملايين ونصف جرعة اضافية من اللقاح مع شركة فايزر".
يشار الى ان اللقاحات الموجودة في العراق ، ثلاث لقاحات معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة وهي (فايزر وسينوفارم واسترازينكيا).
يشار الى ان اللقاحات الموجودة في العراق ، ثلاث لقاحات معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة وهي (فايزر وسينوفارم واسترازينكيا).