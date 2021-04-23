الصحة تعلن التعاقد على 4.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الوزير حسن التميمي أكد التعاقد على اربعة ملايين ونصف جرعة اضافية من اللقاح مع شركة فايزر".

يشار الى ان اللقاحات الموجودة في العراق ، ثلاث لقاحات معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة وهي (فايزر وسينوفارم واسترازينكيا).

