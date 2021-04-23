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زيدان: إخراج ريال مدريد من أبطال أوروبا 'عار على كرة القدم'

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-23 | 16:01

زيدان: إخراج ريال مدريد من أبطال أوروبا

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وجه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان تصريحات قوية للإتحاد الأوروبي بشأن بطولة السوبر ليج المستحدثة.
وقال زيدان :" كيف يتم استبعاد ريال مدريد من أبطال أوروبا ؟ إن حدث ذلك سيكون عار على كرة القدم ".

واضاف زيدان "أمر سخيف أن يستبعد فريق اجتهد ووصل للدور نصف النهائي ولا أعتقد أن يحدث ذلك أو يفكر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ هذا القرار بسبب بطولة السوبر ليج".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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