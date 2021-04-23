انت الان تتابع خبر زيدان: إخراج ريال مدريد من أبطال أوروبا 'عار على كرة القدم' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-23 | 16:01
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وجه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان تصريحات قوية للإتحاد الأوروبي بشأن بطولة السوبر ليج المستحدثة.
وقال زيدان :" كيف يتم استبعاد ريال مدريد من أبطال أوروبا ؟ إن حدث ذلك سيكون عار على كرة القدم ".
واضاف زيدان "أمر سخيف أن يستبعد فريق اجتهد ووصل للدور نصف النهائي ولا أعتقد أن يحدث ذلك أو يفكر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ هذا القرار بسبب بطولة السوبر ليج".
واضاف زيدان "أمر سخيف أن يستبعد فريق اجتهد ووصل للدور نصف النهائي ولا أعتقد أن يحدث ذلك أو يفكر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ هذا القرار بسبب بطولة السوبر ليج".
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