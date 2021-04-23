زيدان: إخراج ريال مدريد من أبطال أوروبا 'عار على كرة القدم'

وقال زيدان :" كيف يتم استبعاد ريال مدريد من أبطال أوروبا ؟ إن حدث ذلك سيكون عار على كرة القدم ".

واضاف زيدان "أمر سخيف أن يستبعد فريق اجتهد ووصل للدور نصف النهائي ولا أعتقد أن يحدث ذلك أو يفكر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ هذا القرار بسبب بطولة السوبر ليج".

