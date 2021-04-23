مسلح يحمل جنسية عربية يقتل شرطية فرنسية قرب باريس

وذكرت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي دارمانين عبر "تويتر" أن ضابطة شرطة "وقعت ضحية هجوم بالسكين" في رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث.



بدورها، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية مقتل منفذ الهجوم وهو تونسي الجنسية.