انت الان تتابع خبر مسلح يحمل جنسية عربية يقتل شرطية فرنسية قرب باريس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لقيت شرطية فرنسية مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين اليوم الجمعة عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.
وذكرت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي دارمانين عبر "تويتر" أن ضابطة شرطة "وقعت ضحية هجوم بالسكين" في رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث.
بدورها، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية مقتل منفذ الهجوم وهو تونسي الجنسية.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي دارمانين عبر "تويتر" أن ضابطة شرطة "وقعت ضحية هجوم بالسكين" في رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث.
بدورها، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية مقتل منفذ الهجوم وهو تونسي الجنسية.