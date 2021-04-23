انت الان تتابع خبر الهجرة: إعادة 415 نازحاً من مخيم الجدعة إلى مناطقهم في نينوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن عودة ( 415 ) نازحا من مخيم الجدعة الخامس جنوبي محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية في المحافظة.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "بتوجيه وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين من مخيم الجدعة الخامس بنحو ( 85 ) اسرة وبواقع ( 415 ) نازحا الى مناطقهم الاصلية في ( الساحل الايمن، حمام العليل و القيارة ) بمحافظة نينوى".
وأوضح جهاكير، أن "عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية و الحكومة المحلية و تم إيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم ، مؤكدا استمرار عودة الاسر النازحة وبصورة طوعية تمهيدا لغلق المخيم وانهاء ملف النزوح".
وأوضح جهاكير، أن "عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية و الحكومة المحلية و تم إيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم ، مؤكدا استمرار عودة الاسر النازحة وبصورة طوعية تمهيدا لغلق المخيم وانهاء ملف النزوح".