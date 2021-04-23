انت الان تتابع خبر بالفيديو في ميلادهم التسعين صقور الجو يسطرون اروع البطولات في دحر الارهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الذكرى السنوية التسعين لتأسيس القوة الجوية العراقية، يستمر صقور الجو بملاحقة فلول داعش من خلال تنفيذ ضربات موجعة على اوكارهم.. فيما تعمل الحكومة على تطوير البنى التحتية لهذه القوة العسكرية الستراتيجية

