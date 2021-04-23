انت الان تتابع خبر برلماني يقدم مقترحا بشأن موازنة العام المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اقترح عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اليوم الجمعة، اعتماد موازنة العام الحالي بعد اجراء بعض التعديلات عليها كموازنة الى العام المقبل 2022، لضمان عدم حصول فراغ نتيجة الانتخابات المبكرة ومراحل تشكيل البرلمان والحكومة المقبلين.

