القبض على أربعة متهمين لارتكابهم جريمة قتل بشعة في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على أربعة متهمين لارتكابهم جريمة قتل بشعة في المحافظة.



المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة إجرام البصرة تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل بشعة في حي المثلث والقبض على الجناة لارتكابهم جريمة قتل بحق شقيقهم وطفلة وإصابة طفلان آخران أحدهما يبلغ من العمر ٢ سنة والآخر ٤ سنوات".



واضاف البيان ان " المتهمين اعترفو بجريمتهم بعد التحقيق بسبب مشاكل عائلية، ليتم إحالتهم للقضاء وتوقيفهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".