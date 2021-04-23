كريستيانو رونالدو يقترب من العودة الى مسرح الاحلام

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإنه أجريت اتصالات بين مانشستر يونايتد وخورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، من أجل عودة النجم البرتغالي إلى "أولد ترافورد" هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة أن "أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، من أكثر المؤيدين لعودة رونالدو".



وينتهي عقد النجم البرتغالي مع يوفنتوس في صيف 2022، لكن تزعم العديد من التقارير الصحفية، أن اللاعب يخطط للرحيل في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن "يوفنتوس لا يمانع بيع رونالدو قبل عام واحد فقط من نهاية عقده"، موضحة ان "على رونالدو من راتبه البالغ 30 مليون يورو سنويًا لضمان نجاح الصفقة".