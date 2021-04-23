انت الان تتابع خبر بالفيديو: جامع الكرات يتحول إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف ميسي والان مع التفاصيل
2021-04-23 | 10:31
1,632 مشاهدة
وصوب ميسي كرة أرضية أعادها القائم إليه، فأسكنها شباك خيتافي في لقطة "طريفة" بدت وكأن ميسي تبادل الكرة مع القائم في غياب دعم بقية رفاقه في الفريق.
لتنتشر صورته وهو يهنئ أسطورة البرسا، في كل مواقع التواصل الاجتماعي وتحول جامع الكرات المحظوظ إلى نجم المباراة بين رواد تلك المواقع.
وتبين لاحقا أن جامع الكرات هو ألاكس تولادو، لاعب فريق فئة الشباب في برشلونة، إذ جرت العادة أن تتم دعوة لاعبي الفئات العمرية في النادي للقيام بجمع الكرات خلال مباريات الفريق الأول على ملعب "كامب نو".
حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه خيتافي بنتيجة 5-2 في المباراة ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطتين عن ريال مدريد الوصيف.