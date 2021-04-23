بالفيديو: جامع الكرات يتحول إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف ميسي

وصوب ميسي كرة أرضية أعادها القائم إليه، فأسكنها شباك خيتافي في لقطة "طريفة" بدت وكأن ميسي تبادل الكرة مع القائم في غياب دعم بقية رفاقه في الفريق.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تعزيز تقدم فريقه في الشوط الأول للمباراة بنتيجة 3-1، بتسجيل هدفه الثاني بطريقة مذهلة.

وسنحت الفرصة لجامع الكرات الذي كان قريبا من المرمى، أن يكون أول من هنأ قائد برشلونة بالهدف.

لتنتشر صورته وهو يهنئ أسطورة البرسا، في كل مواقع التواصل الاجتماعي وتحول جامع الكرات المحظوظ إلى نجم المباراة بين رواد تلك المواقع.