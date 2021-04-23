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بالفيديو: جامع الكرات يتحول إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف ميسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-23 | 10:31

بالفيديو: جامع الكرات يتحول إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف ميسي

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سرق جامع كرات الأضواء في مواجهة أمام ضيفه خيتافي، الخميس، في ختام منافسات الجولة الـ31 من لكرة القدم "الليغا".
ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تعزيز تقدم فريقه في الشوط الأول للمباراة بنتيجة 3-1، بتسجيل هدفه الثاني بطريقة مذهلة.

وصوب ميسي كرة أرضية أعادها القائم إليه، فأسكنها شباك خيتافي في لقطة "طريفة" بدت وكأن ميسي تبادل الكرة مع القائم في غياب دعم بقية رفاقه في الفريق.

وسنحت الفرصة لجامع الكرات الذي كان قريبا من المرمى، أن يكون أول من هنأ قائد برشلونة بالهدف.

لتنتشر صورته وهو يهنئ أسطورة البرسا، في كل مواقع التواصل الاجتماعي وتحول جامع الكرات المحظوظ إلى نجم المباراة بين رواد تلك المواقع.

وتبين لاحقا أن جامع الكرات هو ألاكس تولادو، لاعب فريق فئة الشباب في برشلونة، إذ جرت العادة أن تتم دعوة لاعبي الفئات العمرية في النادي للقيام بجمع الكرات خلال مباريات الفريق الأول على ملعب "كامب نو".

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه خيتافي بنتيجة 5-2 في المباراة ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطتين عن الوصيف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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