أكثر من 54 إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

كما أظهرت البيانات تسجيل 354 وفاة جديدة انخفاضا من رقم قياسي بلغ 362 في اليوم السابق، مما يرفع مجمل الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 37329.

ويشير إحصاء "رويترز" إلى أن تركيا تحتل حاليا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية، على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام.



وشددت أنقرة القيود مع زيادة الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية مرتفعة بعد تخفيفها في مارس.

وتطبق السلطات حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا في أيام الأسبوع، وإغلاقا عاما في عطلة نهاية الأسبوع ضمن إجراءات أخرى.

