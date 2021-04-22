ذي قار.. تحرير فتاتين مختطفتين إحداهما منذ عام في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الخميس، بتحرير فتاتين مختطفتين إحداهما منذ عام في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية من مكافحة الاجرام وبالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية تمكنت من تحرير فتاة من اهالي ذي قار سجلت عملية اختفاءها من قبل ذويها قبل عام كامل"، لافتا إلى أن "عملية تحرير الفتاة جرت في العاصمة بغداد، بعد مداهمة منزل الخاطفين في منطقة سبع البور اعتقال الخاطفين".



وأضاف المصدر أن "قوة أمنية حررت فتاة وسط الناصرية من عملية اختطافها، بعدما سجل ذويها بلاغا لدى القوات الأمنية بفقدانها"، لافتا الى أن "التحقيقات اثبتت فقدان الفتاة أثناء ذهابها إلى المدرسة، حيث عثر عليها في المنازل القريبة من منزل أهلها".