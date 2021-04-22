المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش حظر التجوال

بغداد - ياسين صفوان - ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، الخميس، حظر التجول الجزئي والشامل الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "المجلس الوزاري للامن الوطني عقد، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".