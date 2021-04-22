كورونا حول العالم.. حصيلة جديدة لضحايا الجائحة

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 144 مليونا و472 ألفا و683 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و72 ألفا و273 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 122 مليونا و660 ألفا و280 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.