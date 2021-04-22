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برشلونة يعلن غياب احد نجومه عن مواجهة خيتافي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-22 | 15:40

برشلونة يعلن غياب احد نجومه عن مواجهة خيتافي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، غياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي عن مواجهة ضيفه خيتافي المقررة الليلة في ختام منافسات الجولة الـ31 من "الليغا".
وقال النادي الاسباني في بيان، ان "ديمبيلي يغيب عن مباراة الليلة بسبب آلام في الورك و مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".
واستدعى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، 23 لاعبا لمواجهة خيتافي، وهم :

"تير شتيجن، ديست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، جريزمان، بيانيتش، ، ريكي بويج، لينجليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينيا، موريبا، مينجويزا، كونراد، أرناو تيناس".

ويغيب عن القائمة كل من نيتو، أنسو فاتي، كوتينيو، برايثوايت، ديمبلي، بداعي الإصابة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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