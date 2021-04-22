اللواء رسول: القوة الجويَّة تمكَّنت من إصلاح الطائرات العاطلة وإعادتها للخدمة

وقال رسول في تصريحات تابعتها الخليج 365 ،إن "الاهتمام المتزايد والدعم اللامحدود من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع للقوَّة الجويَّة ــ مكَّن مهندسيها وملاكها الفني من إعادة الطائرات العاطلة للخدمة".وأضاف ،أن "إعادة تأهيل وإصلاح الطائرات القديمة والعاطلة الأخرى تمَّ بأيدٍ عراقيَّة 100% وخلال وقتٍ قياسيٍّ".

وكان وزير الدفاع وقيادات أمنية رفيعة قد شاركوا في الاحتفال المركزي الذي نظمته قيادة القوَّة الجوّية بمناسبة الذكرى الـ 90 على تأسيسها في قاعدة بلد الجويَّة.

