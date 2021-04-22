انت الان تتابع خبر الكاظمي يهنئ القوة الجوية بالذكرى الـ(90) لتأسيسها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ(90) لتأسيس القوة الجوية العراقية، مبينا انها درعُ العراق وسور سمائه المنيع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بهذه المناسبة يطيب لي أن أسطّر عبارات الثقة والإعتزاز والفخر، بمقاتلي ومنتسبي هذا الصنف الأساس في جيشنا العراقي البطل، وباسمهم الى شعبنا العراقي الكريم، أن تبقى قوتنا الجوية الحارس الأمين لأرض الرافدين وسمائها".
وأضاف "لقد دوّن أبطالنا في القوة الجوية تضحياتهم وبطولاتهم ، وهم يحاربون الارهاب، وأرسلوا بذلك رسالة بليغة لكل من تسوّل له نفسه المساس بوحدة أرض العراق وشعبه".
وأضاف "لقد دوّن أبطالنا في القوة الجوية تضحياتهم وبطولاتهم ، وهم يحاربون الارهاب، وأرسلوا بذلك رسالة بليغة لكل من تسوّل له نفسه المساس بوحدة أرض العراق وشعبه".
وختم الكاظمي "نبارك لكم ذكرى تأسيسكم ودمتم للعراق وشعبه والرحمة والرفعة لشهداء القوة الجوية العراقية، وكل شهداء وطننا الغالي".