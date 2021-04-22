القبض على متهم بقتل معلمة ورميها في النهر في الديوانية

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي حيدر حسن منخي ومتابعة مدير قسم مكافحة الإجرام العقيد حسين رشاد، فضلا عن عدد من الضباط و المنتسبين تمكنت قوة مشتركة من مكتب مكافحة الإجرام في الحمزة الشرقي بالتعاون مع مركز شرطة السدير من القاء القبض على المتهم بجريمة القتل التي حصلت في قضاء السدير والتي راح ضحيتها معلمة تبلغ من العمر ٢٥ سنة وذلك بعد أقل من ٣ ساعات على حصول الجريمة".واضاف البيان ان "المتهم الذي يبلغ من العمر ٣٣ سنة اعترف أثناء التحقيق بأن المجنى عليها كانت قد طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها لحظة مرور العجلة التي كانت يستقلها المتهم نوع (جيلي صيني)"، مؤكدا تعرضه لها بالضرب ومن ثم خنقها بيديه ورميها في أحد الانهر القريبة في منطقة السدير".

وتابع انه "تم تصديق أقواله قضائيا واجراء كشف الدلالة على محل الحادث من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".