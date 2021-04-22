التربية النيابية توضح آلية امتحانات الفصل الثاني

بغداد - ياسين صفوان - كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن آلية امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي.

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريحات تابعتها الخليج 365، ان "الدوام الحضوري حدد للصفوف الابتدائية الأولية (الأول والثاني والثالث) بوصف هذه المراحل بحاجة الى أرضية وتعليم مباشر، بالاضافة الى المراحل المنتهية السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي مع اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية".



واضاف، أن "الامتحانات ستكون حضورية لطلبة الصفوف الذين يكون دوامهم حضورياً أما طلبة الصفوف الذين حضورهم الكتروني سيكون امتحانهم الكترونياً".