أصابة شخص بهجوم مسلح واثنين اخرين بمشاجرة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باصابة شخص بهجوم مسلح في منطقة هور رجب بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة هور رجب جنوب العاصمة ما اسفر عن اصابته بجروح بليغة نقل على اثرها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج فيما لاذ المسلحون بالفرار".



واضاف المصدر انه "في منطقة باب الشيخ مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ما اسفر عن اصابة شخصين من طرفي المشاجرة بجروح مختلفة".