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انت الان تتابع خبر اليكم أحدث أجهزة آبل التي كشفت عنها الشركة في فعاليتها Apple event والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت شركة آبل الأميركية، يوم الثلاثاء في المؤتمر الذي عقد افتراضياً عن أحدث أجهزتها كما أطلقت خلاله منتجها الأول في عام 2021 وهو جهاز آي ماك المكتبي الجديد، وجهاز آيباد برو المحدث المزود بتقنية الجيل الخامس ووجهاز آبل TV 4K المحدث والمزود بريموت كنترول جديد كليا بنظام الأسهم للتنقلات، وشريحة إم ون التي تستخدم أيضاً في أجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى أداة تتبع إير تاغ للأجهزة المفقودة.
آيماك iMac الجديد
يأتي جهاز آي ماك iMac الجديد بأفضل ما عند آبل Apple فهو يعمل بقوة شريحة M1. وبتصميم أنيق في قمة النحافة، مع شاشة Retina 4.5K مقاس 24 إنش، وأفضل مكبرات صوت وميكروفونات وكاميرا في أجهزة Mac.
آيباد برو iPad Pro
يتميز آيباد برو من آبل بكاميرا أمامية واسعة للغاية جديدة مع نمط "في الوسط" وبشريحة M1، وشاشة Liquid Retina XDR مقاس 12.9 إنش، ودعم شبكة 5G
آيفون iPhone 12
أسرع شريحة في هاتف ذكي، من آبل مع سرعة 5G، وشاشة OLED أكثر سطوعاً وغنى بالألوان، وواجهة Ceramic Shield تقدم أداءً أفضل أربع مرات في حماية الجهاز عند سقوطه. ولون ليلكي جديد.
إير تاغ AirTag
تلفزيون Apple TV 4K
يأتي جهاز تلفزيون آبل بشريحة A12 Bionic، وApple TV Remote جديد كلياً، ووضوح 4K HDR بمستوى عالٍ من الإطارات لتستمتع بتجربة خدمات Apple المفضلة لديك على الشاشة الكبيرة.