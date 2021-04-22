انت الان تتابع خبر اليكم أحدث أجهزة آبل التي كشفت عنها الشركة في فعاليتها Apple event والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت شركة آبل الأميركية، يوم الثلاثاء في المؤتمر الذي عقد افتراضياً عن أحدث أجهزتها كما أطلقت خلاله منتجها الأول في عام 2021 وهو جهاز آي ماك المكتبي الجديد، وجهاز آيباد برو المحدث المزود بتقنية الجيل الخامس ووجهاز آبل TV 4K المحدث والمزود بريموت كنترول جديد كليا بنظام الأسهم للتنقلات، وشريحة إم ون التي تستخدم أيضاً في أجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى أداة تتبع إير تاغ للأجهزة المفقودة.