- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر بالصور: الدفاع المدني يخمد حريقا داخل دائرة بلدية شط العرب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن الأدوات الإحتياطية في دائرة بلدية شط العرب في محافظه البصرة.
وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " فرق الدفاع المدني طوقت الحادث واخمدت النيران ومنعت اتساعها الى شواغر الدائرة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المخزن المحترق".
وتابعت ان "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائية اشعل الحريق بادئ الامر".
وتابعت ان "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائية اشعل الحريق بادئ الامر".