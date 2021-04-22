انت الان تتابع خبر بالصور: الدفاع المدني يخمد حريقا داخل دائرة بلدية شط العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن الأدوات الإحتياطية في دائرة بلدية شط العرب في محافظه البصرة.

