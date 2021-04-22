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بالصور: الدفاع المدني يخمد حريقا داخل دائرة بلدية شط العرب

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بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن الأدوات الإحتياطية في دائرة بلدية شط العرب في محافظه البصرة.
وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " فرق الدفاع المدني طوقت الحادث واخمدت النيران ومنعت اتساعها الى شواغر الدائرة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المخزن المحترق".

وتابعت ان "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائية اشعل الحريق بادئ الامر".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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