منتج مسلسل 2020 مندهش بأداء نادين نجيم... والأخيرة تعلّق!

بغداد - ياسين صفوان - أشاد المنتج اللبناني صادق الصباح بأداء الممثلة اللبنانية نادين نجيم في مسلسل 2020، وإتقانها دورين مختلفين في المسلسل ذاته من دون التقصير في أي دور، لا بل بتميز واحتراف.

وغرّد منتج مسلسل 2020، صادق الصباح من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر بالقول: "تُدهشني نادين نسيب نجيم في إتقانها دورين مختلفين بإحترافية كبيرة. وبين النقيب سما وحياة عبد الله نشهد على أداء متميّز تنحّت فيه عن كل مقومات الشكل لتعطي كل دور حقه بطبيعية ومهنية عالية."

وأضاف: "ألف مبروك نجاحك... منكبر فيكي بنتي في الصبّاح".

ومن جهتها، ردت نجيم على هذه التغريدة، فكتبت: "شكراً الك استاذ صادق وهيدا نجاح جديد مضاف على رصيد نجاحاتنا السابقة وعلى أمل نضل نعطي اجمل وأفضل ما عنا ان شاء الله."

يذكر أن مسلسل 2020 هو أحد أضخم الانتاجات الرمضانية العربية، والذي يعرض على شاشة السومرية، يوميا 8:30 مساء طيلة الشهر الفضيل. المسلسل من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نجيم، والممثل السوري قصي خولي، الى جانب عدد كبير ومحترف من ألمع نجوم الدراما العربية.