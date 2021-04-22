إصابات العراقيين بكورونا تتجاوز حاجز المليون

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ايلاف من لندن: تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق الأربعاء حاجز المليون، فيما ارتفع عدد الوفيات لأكثر من 15 ألفاً مع وصول دفعة جديدة من لقاحات فايزر.

وبلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا للمرة الاولى في العراق رقماً مليونياً منذ تفشي الجائحة في البلاد في 24 شباط/فبراير من العام الماضي.

وسجل العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 8696 اصابة ليرتفع المجموع الكلي للاصابات الى مليون و1854 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات الى 15 الفاً و98 حالة بعد تسجيل 38 وفاة خلال الساعات نفسها.

واثر ذلك دعت وزارة الصحة والبيئة المواطنين الى ضرورة الالتزام بأساسيات الوقاية الصحية وشددت على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتلقيح.

واعلنت الوزارة عن وصول الدفعة الثانية من لقاح "فايزر" الأميركي وقرب وصول دفعات جديدة من المصلّ المضاد لفيروس كورونا منوهة الى ان جميع اللقاحات المستخدمة في العراق بإشراف منظمة الصحة العالمية.

واوضحت الوزارة ان كميات أخرى ستصل بشكل دوري أسبوعي حيث سيتم فور الاستلام توزيعها على ادارات الصحة في بغداد وعموم المحافظات وإقليم كردستان.

ودعت المواطنين إلى الإسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية .. منوهة الى "إن اللقاحات تعد من أهم أسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وإيقاف سليلة انتشارها".

ومن جهتها منعت اللجنة العليا للصحة والسلامة مراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الأحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الأخذ بالإجراءات الصحية المعتمدة وكذلك عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام الا بعد أخذ اللقاح.

كما باشرت الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة بإجراء اللقاحات للفئات المشمولة بالدرجة الأولى للقوات الأمنية والذين لديهم احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية المذكورة والقوات الأمنية المرابطة في السيطرات.