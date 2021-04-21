إقليم كردستان ينفي تزويد إيران بلقاح فايزر

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"الخليج 365" من لندن: نفت سلطات اقليم كردستان العراق الاربعاء ارسال كميات من لقاح فايزر الأميركي إلى إيران.

وأكدت وزارة الصحة في الإقليم أن ما يتم تداوله على بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول ذلك غير صحيح، ونوهت الى انه حتى الآن تم استلام 9 صناديق من لقاح فايزر في 8 مراكز صحية بإقليم كردستان ويتم إدخال كامل المعلومات والبيانات حول كيفية استخدام وتوزيع اللقاح في نظام مركزي مرتبط بالمركز في بغداد.

جاء ذلك عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية يكشف عن وصول لقاح فايزر إلى البلاد فيما نشرت بعض الوسائل الإعلامية بأنه تم إرسال اللقاح من إقليم كردستان إلى هناك.

وباشر فريق من المستشارين المنتسبين في الوزارة بالتحقيقات الأولية بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية وتحت إشراف وزيري الصحة العراقي والكردستاني وممثل الشركة المنتجة للقاح (فايزر) حيث بينت في نتائجها الأولية أن الفيديو لا أساس له من الصحة.

وعبرت الصحة عن استيائها "من محاولات العبث وخلق الهلع بين المواطنين فقط بهدف خلق الفوضى والتشهير بهذه العملية المقدسة من أجل تخريب نظام إرسال اللقاح وتوزيعه في إقليم كردستان بطريقة تمنع فيها إرسال هذه الخدمة الإنسانية للمواطنين".

وأعلنت وزارة الصحة في الاقليم اليوم تسجيل 1022 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في مدن الإقليم في حين تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس.

وبذلك وصل مجموع الإصابات الكلي بالفايروس منذ بدء انتشاره في إقليم كردستان إلى 142 الف و749 إصابة بينما بلغ مجموع الوفيات الكلي لحد الآن 3911 في حين ارتفع مجموع المتعافين من الجائحة إلى 119الف و610 حالة شفاء.